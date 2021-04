Burza po wpisie Pawłowicz. Politycy PiS zabrali głos

"Mam bardzo wysoki poziom empatii w stosunku do 10-letniego dziecka. W związku z tym odebrałabym jego rodzicom prawa rodzicielskie, żeby go dalej nie krzywdzili" - napisała Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca zachodniopomorskiego sejmiku PiS.

"Należy objąć z urzędu kuratelą tę rodzinę, bo to rodzice krzywdzą własne dziecko. Oni, ta rodzina potrzebuje wsparcia, pomocy" - to z kolei słowa zastępcy głównego inspektora ochrony środowiska i radnego sejmiku lubuskiego Marka Surmacza z PiS.

Krystyna Pawłowicz i burza po wpisie o dziecku. Jest reakcja RPD

Przypomnijmy: Krystyna Pawłowicz publicznie skrytykowała dyrekcję podwarszawskiej szkoły za to, że ta "zobowiązała" innych nauczycieli do zwracania się do transpłciowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które "widnieje w aktach". Jednocześnie sędzia TK ujawniła dane.