Burza po wizycie w Auschwitz. Kontrowersyjne słowa Schwarzeneggera

Kontrowersyjny wpis w księdze pamiątkowej

Na zakończenie swojej wizyty aktor postanowił zamieścić wpis w pamiątkowej księdze gości, który Muzeum w Oświęcimiu opublikowało na swoim oficjalnym Twitterze. Było to tylko jedno krótkie zdanie, będące jednocześnie cytatem z "Terminatora": "I'll be back", co oznacza "Powrócę tu". Fani kultowego już filmu z 1984 r. doskonale pamiętają, że są to słowa wypowiadane przez morderczego robota, co w kontekście charakteru obozu w Auschwitz wygląda co najmniej niefortunnie.