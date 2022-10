Burza po słowach Szojgu. "Zachód nie da się nabrać na kolejną zagrywkę Rosji"

Kolejny element strategii Kremla

Zdaniem gen. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to co robi teraz Rosja to ofensywa dezinformacyjna. - Postrzegam to jako element większej całości, jaką jest strategia "by-passowania", czyli omijania ukraińskiej armii. Rosja używa celowo narzędzi poza bezpośrednimi starciami na froncie, bo tam przegrywa. Nie bez powodu wybrano termin. Przypada to na jesienno-zimowy czas kampanii wojennej, tak aby zyskać czas na przygotowanie się Rosji do ewentualnego wznowienia wojny wiosną. Putin liczy, że uda się zgromadzić większe siły, dające potencjał do rozwinięcia ofensywnych działań wojennych w Ukrainie – ocenia gen. Stanisław Koziej w rozmowie z WP.