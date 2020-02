Burza po słowach szefowej kampanii Andrzeja Dudy. Poszło o wolność słowa

Do kontrowersyjnej wypowiedzi doszło chwilę po zaprezentowaniu sztabu wyborczego Andrzeja Dudy . W jego skład wszedł Joachim Brudziński czy też była premier Beata Szydło . Miejsce znalazło się także właśnie dla Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, której zadaniem będzie kierowanie całą kampanią prezydencką.

Słowa mecenas wywołały prawdziwą burzę. Podczas wywiadu w programie "Gość Wiadomości” TVP Info Turczynowicz-Kieryłło opowiedziała o tym, jak będzie wyglądać prowadzenie kampanii przez Andrzeja Dudę. Członkini sztabu zapowiedziała, że "prezydent będzie nadal spotykał się z Polakami". – Będzie to kampania pełna słońca, słońca, którego brakuje nam dzisiaj również w życiu publicznym, pełna życzliwości – stwierdziła kampanijna szefowa.

- Jestem wychowana w katedrze praw człowieka. Katedrze UNESCO. Prawa człowieka i obywatela, wolności obywatelskie są mi bardzo bliskie. Myślę, że też są bliskie prezydentowi, będziemy o nie wspólnie dbać, także w tej kampanii. Ale każde prawo to też obowiązek. Jeżeli ktoś czegoś oczekuje, to też powinien dać coś w zamian – zaznaczyła Turczynowicz-Kieryłło.

Po tej wypowiedzi Jolanta Turczynowicz-Kieryłło poszła o krok dalej i odniosła się do kwestii wolności słowa w życiu publicznym, nazywając dowolność w jej stosowaniu zagrożeniem.

- Jeśli mówimy o korzystaniu z wolności słowa, to musimy brać pod uwagę także wiele innych aspektów, które ze sobą niesie. Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa - powiedziała szefowa kampanii prezydenta Dudy.