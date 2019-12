Burza po słowach Pawła Rabieja. "Najczystsza postać mowy nienawiści"

Nie milkną echa kontrowersyjnej wypowiedzi wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja o abp Marku Jędraszewskim. Zdaniem rzecznika prezydenta Polski Błażeja Spychalskiego, słowa urzędnika to najczystsza postać mowy nienawiści.

"Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę; Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce" - napisał na Twitterze wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej .

Wpis był reakcją na wywiad arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Telewizji Republika, w którym krytycznie wypowiedział się na temat radykalnych ruchów ekologicznych. - Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne (...) to coś co się narzuca - stwierdził duchowny.