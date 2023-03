Burza po słowach Moskwy. Konsternacja nawet w PiS

- Pani minister Moskwa niezrozumiała prostego pytania (z widowni w czasie spotkania - red.) albo jest tak przepełniona nienawiścią do polityków opozycji, że każdą sytuację stara się wykorzystać do szczucia - ocenił Krzysztof Hetman z PSL. - Nie odbieram tego osobiście, bo to jest mowa rodem z Białorusi i Rosji. (...) Jeśli Moskwa chce odbierać mi paszport za to, że w PE upomniałem się o rolników (...) to proszę bardzo - dodał.