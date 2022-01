Burza po słowach Bidena ws. Ukrainy. "Otworzył furtkę do rosyjskiej agresji"

- Nie przypominam sobie bardziej szkodliwej, bardziej groźnej, bardziej głupiej wypowiedzi Joe Bidena niż ta. To po pierwsze jest zachęta dla Rosji do wejścia na Ukrainę. A po drugie: co to znaczy "mniejszy najazd"? Jeżeli przełożyć to na Polskę, to do Białegostoku wolno wkroczyć, ale do Olsztyna już nie? Przemyśl wolno zająć, ale Rzeszowa już nie… Ile ofiar przyniesie "mniejsza interwencja"? To się w głowie nie mieści, że można tak ująć możliwość zaatakowania suwerennego państwa. Nie wiem, czy to jest brak rozeznania, czy to jest wiek, czy powtarzanie bezmyślnego komentarza, który usłyszał od jakiegoś swojego doradcy. Cokolwiek by to było, rozumiem wzburzenie na Ukrainie i śmiech na Kremlu - mówi Wirtualnej Polsce Zbigniew Lewicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.