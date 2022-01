"Daje zielone światło Putinowi". Ukraińcy zaskoczeni słowami prezydenta USA o "mniejszym najeździe"

- Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli zaatakuje, ale to zależy, co zrobi. Inna sprawa, jeśli będzie to mniejszy najazd i skończy się to tym, że będziemy się kłócić [w łonie NATO], co z tym zrobić itd. Ale jeśli zrobią to, do czego są zdolni z takimi siłami zgromadzonymi na granicy Ukrainy, to będzie katastrofa dla Rosji - powiedział Biden.