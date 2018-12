Burza o grafikę w TVP Info. Jest pismo ambasady rosyjskiej

"Achtung RuSSia! Achtung RuSSia" i wizerunek Putina, wkomponowany w napis z puszki cyklonu B - tak wyglądała grafika w trakcie programu w TVP Info pod koniec listopada. Ambasada rosyjska uważa to za zniewagę i oczekuje wyjaśnień. MSZ informuje o piśmie.

Reakcja była natychmiastowa. Włodzimierz Marciniak, ambasador RP w Rosji, został wezwany do rosyjskiego MSZ .

"Uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęła nota Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. (...) Ambasada uważa powyższe zdarzenie za znieważanie Federacji Rosyjskiej i jej kierownictwa, i zwraca się o udzielenie wyjaśnień w powyższej sprawie, która stanowi czyn karalny zgodnie z art. 136 kodeksu karnego RP, tzn. publiczne znieważenie głowy obcego państwa" - napisał Cichocki.

Cichocki napisał także: "Szanowny Panie Redaktorze Rachoń, przekazuję moje pismo do TVP Info z prośbą o przekazanie Małżonce (nie znalazłem konta TT pani red. Gójskiej) i TV Republika. Prosili o nie".

O co mu chodzi?

- To było moje pismo, pamiętam ten podpis. Biorę odpowiedzialność na siebie. Nie przekazaliśmy żadnych gróźb. Przekazaliśmy tylko informację, że strona rosyjska zaprotestowała - tłumaczył wiceminister. Dziennikarską jednak zwróciła uwagę, że na piśmie nie ma podpisu.

– Zwracam się do widzów Telewizji Republika, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało pismo, które wystosowało do Telewizji Polskiej - dodała.

Do sytuacji w TVP Info odniósł się nawet autor grafiki Wojciech Korkuć .

- Plakat ma już co najmniej cztery lata i był wielokrotnie pokazywany w telewizji, nie tylko polskiej. W 2016 roku pojawił się w głównych wiadomościach rosyjskiej stacji publicznej Rossija 1. I wtedy nie było tak ostrej reakcji, żeby wzywać kogoś na dywanik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wydaje mi się, że to jest test na wolność słowa w Polsce - ocenił w rozmowie z "Do Rzeczy".