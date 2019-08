Burmistrz wskoczył do basenu w ubraniu. Efekt? Zamknęli basen

Mieszkańcy miasta Łęczna (woj. lubelskie) nie mają powodów do radości. Piękny basen został zamknięty 2 dni po otwarciu. Sanepid przeprowadza badania. Wątpliwości co do czystości wody na pływalni pojawiły się po tym, gdy burmistrz wskoczył do niej w ubraniu - dowiedziało się WP w sanepidzie w Łęcznej.

(Youtube.com, Fot: Gmina Łęczna)

5 sierpnia, po trwających 1,5 roku pracach remontowych, pływalnia w Łęcznej została oddana do użytku. Z tej okazji, na stronie Urzędu Miejskiego pojawił się film promocyjny, na którym widać, jak burmistrz skacze do wody w garniturze.

Mieszkańcy miasta Łęczna (woj. lubelskie) nie mogli długo nacieszyć się basenem. Już po 2 dniach od otwarcia został zamknięty. W związku z obawami dotyczącymi czystości wody po skoku burmistrza, dyrektor szkoły, na terenie której znajduje się pływalnia, podjął decyzję o przeprowadzeniu badań.

Pojawiły się informacje, że ten incydent mógł spowodować pogorszenie jakości wody w basenie. W związku z tymi obawami, dyrekcja szkoły podjęła decyzję o zamknięciu basenu - powiedziała o2.pl dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej Elżbieta Piłka.

