Burmistrz Tijuany zamieszka w bazie wojskowej. Boi się o życie

W 2022 roku burmistrz Caballero wystosowała do karteli bezpośredni apel o zaprzestanie ataków na cywili. Stało się to po tym, jak członkowie gangów spalili co najmniej 15 samochód w mieście. - Prosimy o uregulowanie długów z tymi, którzy nie zapłacili, a nie z rodzinami i ciężko pracującymi obywatelami - mówiła w specjalnie nagranym wideo z wezwaniem.