Burmistrz Rotterdamu kontrowersyjnie o Polakach migrujących do Holandii

Ahmed Aboutaleb w rozmowie z dziennikiem Algemeen Dagblad odniósł się do kwestii migrujących do Holandii w celach zarobkowych mieszkańcach Europy Środkowo-Wschodniej. W jego ocenie państwa takie jak Polska i Rumunia, robią zbyt mało by ostrzec swoich obywateli przed czekającym na nich na Zachodzie wyzyskiem ekonomicznym. - Nie mam poczucia, że ludzie w krajach takich jak Polska i Rumunia zdają sobie sprawę z tego, co się tu dzieje - powiedział.