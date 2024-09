Burmistrz Kłodzka: Nie było informacji, że woda idzie na nas

"To był taki dobry moment"

- Natomiast, gdy w sobotę mieszkańcy na Wyspie Piasek dostali smsy, by zabrać samochody, to w ciągu 40 minut 96 proc. tych aut zniknęło. Chodziło o to, by umożliwić przejazd służbom. To samo było na Malczewskiego - wspomina burmistrz i podkreśla, że "to był taki dobry moment". - Mieliśmy w godzinę wyczyszczone miasto. Ludzie zachowali się tak, jak należy - zwraca uwagę.