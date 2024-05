Burmistrz i prezes zatrzymani przez prokuraturę. Zarzuty korupcyjne

Radni pytali o nieobecność burmistrz na tej sesji i czy - pod jej nieobecność - ktoś może podejmować decyzje w sprawach gminy. Obecny na sesji zastępca burmistrza Adam Juchnik zapewnił, że zastępcy mają upoważnienia do wydawania decyzji. Na pytanie o nieobecność, odpowiedział krótko, że nie jest to pytanie do niego. Później dodał, że media podają, iż burmistrz została zatrzymana. Podczas sesji radni podjęli uchwałę o wysokości jej wynagrodzenia w nowej kadencji. Pytali, czy będzie wypłacane także pod jej nieobecność.