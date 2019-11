Burger King wprowadza roślinnego Rebel Whoppera. Zobacz, co ma w środku

Sieć fast-foodów Burger King stawia na konsumenta wegetariańskiego. Co ma w środku nowy Rebel Whopper?

Burger King wprowadza Rebel Whoppera. Staw czoło mięsożernej większości

Burger King postanowił przerobić swój najbardziej znany produkt, by powołać do życia Rebel Whoppera . Słynny na cały świat Whopper, symbol amerykańskiej popkultury i beztroskiego posiłku, pojawia się w wersji roślinnej. Korporacja wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy tolerują tylko zielone.

Po Ghost Whopperze, ostatniej z licznych mutacji Whoppera, który mogliśmy przekąsić na Halloween, sieć fast-foodów wypuszcza na rynki europejskie dwa nowe warianty bezmięsnych burgerów, Rebel Whopper i Rebel Chicken King. Sojowo-pszeniczny pasztecik wtargnie między dwie połówki sezamowej bułki, by zadowolić tych, którzy zamierzają pokazać swój styl i świadomość niepowstrzymanych zmian klimatu. We wnętrzu kanapki nie zabraknie tradycyjnej sałaty, pomidorów i cebuli. Burger King twierdzi, że "rebeliancki" burger będzie dorównywał pod względem smaku klasycznej bułce z mięsem .

Burger King wegetariański. Takie burgery już były

Rebel Whopper to nie pierwsza egzotyczna propozycja od Burger Kinga. Już wprowadzony w kwietniu 2019 roku Impossible Whopper zawiera 0% mięsa. Zamiast tradycyjnej wołowiny, mamy do dyspozycji zamiennik – grillowany pasztecik warzywny – z kiszonymi ogórkami, majonezem, pomidorami, sałatą, cebulą i ketchupem w tej samej miękkiej bułce. Firma zastrzega jednak, że Impossible Whopper będzie miał ograniczoną dystrybucję i nie wiadomo, czy na stałe wejdzie do menu fast-foodów.