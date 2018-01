Bunt w biurowcu na al.Lecha Kaczyńskiego. "Wyprowadzamy się, bo PiS zmniejszył nam pensje"

- Przez politykę PiS co miesiąc tracę ponad tysiąc złotych z pensji. Nie chcę Lecha Kaczyńskiego na firmowych dokumentach. U nas będzie nadal Armii Ludowej - mówi dyrektor w zagranicznej firmie, zatrudniającej w warszawskiej siedzibie kilkuset specjalistów.

Pracownicy warszawskiej korporacji buntują się przeciwko zmianie ich adresu al. Lecha Kaczyńskiego (East News, Fot: Wlodzimierz Wasyluk)

Pracownicy biurowca, którego adres został przemianowany na al. Lecha Kaczyńskiego podnieśli bunt przeciwko tej zmianie. Rozważają wyprowadzkę z siedziby firmy, bo patron kojarzy im się z partią, która doprowadziła do obniżek ich wynagrodzeń.

- Dzisiaj przyszedł mail z centrali, że wszyscy mają zmienić adres w swoich stopkach maili oraz firmowej dokumentacji na al. Lecha Kaczyńskiego. Jest spontaniczna akcja, aby w proteście przeciwko podatkom i "ozusowaniu" umów tego nie robić - mówi dalej dyrektor. Ma 39 lat i jest przykładem korporacyjnego sukcesu. Do firmy przyszedł wiele lat temu, na praktyki studenckie. Niedawno zaczął zarabiać 16 tys. zł miesięcznie, dostał służbowe auto i nagle łup po kieszeni.

Wszystko zaczęło się jeszcze jesienią 2017 roku. Firma rozesłała do wszystkich zatrudnionych mail oznajmiając 8 kluczowych zmian w wynagrodzeniach na 2018 rok. To skutek nowych ustaw i rozporządzeń wprowadzonych przez rząd Beaty Szydło. Zmieniły się niektóre stawki składek ZUS, zasady "oskładkowania" umów cywilnoprawnych - niuanse i drobiazgi z perspektywy przeciętnie zarabiającego Kowalskiego. Problem w tym, że akurat korporacja w większości zatrudnia wysoko opłacanych specjalistów i do tego na skomplikowanych kontraktach. Oszacowała, że nowe koszty pracodawcy wyniosą 18 tys.zł na pracownika rocznie. W tej branży nie rosną marże, a zatem dodatkowe koszty potrącone zostaną z wynagrodzeń pracowników korporacji.

Nie chcemy Kaczyńskiego na wizytówkach

Mail wywołał pomruk niezadowolenia. Bunt pracowników sprowokowała dopiero decyzja urzędnika administracji rządowej. W listopadzie 2017 roku wojewoda mazowiecki wydał zarządzenia o przemianowaniu nazw 47 ulic warszawy. Al. Armii Ludowej zmieniła się na Lecha Kaczyńskiego. To skutek tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Wtedy na firmowym forum ktoś rzucił żarcik: - To my w proteście przeciwko podwyżkom podatków wyprowadźmy się stąd. Nie chcemy PiSu i "Kaczora" na wizytówkach - napisano.

Sprawa stała się tematem numer dyskusji w kuchni. Menedżerowie spotkali się i uzgodnili, że trzeba zacząć namawiać prezesa na przeprowadzkę. - Skoro w ten sposób administracja rządowa chce uhonorować polityka, to my zrobimy na odwrót. To będzie nasza manifestacja sprzeciwu wobec polityki rządu - opowiada rozmówca WP.

Armii Ludowej - ostatni bój

Według relacji menedżera do protestu przyłączyła się administracja korporacji, a wytypowane adresy nowych biur w Warszawie trafiły na biurko prezesa. Ten stwierdził, że koszty przeprowadzki są zbyt wielkie. Podobno zagraniczna centrala zabroniła mu wikłania firmy w polityczne manifestacje. Pracownicy nie dawali jednak za wygraną. - Zaproponowaliśmy, aby firmę zarejestrować na sąsiedniej ulicy. Natomiast miejsce pracy pracowników pozostałoby bez zmian. Od frontu mamy Aleję Kaczyńskiego, ale jest też tylne wejście i tam mogłaby ulokować się oficjalna siedziba - opowiada dalej dyrektor.

Na to również nie zgodził się prezes. Ostatecznie podjął decyzję o zachowaniu pensji pracownikom kluczowych działów: IT i programowania.