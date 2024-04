Bunt prokuratorów. Nie będzie czystek wśród warszawskich śledczych?

16 lutego br. z funkcji prokuratora rejonowego Warszawa Praga-Południe została odwołana Dorota Kuske. Pełnienie funkcji (do 25 sierpnia) powierzono Agacie Lamczak. 18 marca ze stanowiska prokuratora rejonowego Warszawa-Mokotów została odwołana Monika Laskowska. Zastąpiła ją Marzena Łubik-Ogłozińska (do 18 września). Z kolei 19 marca odwołano szefa prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Północ Tomasza Pyzarę. Zastąpiła go Joanna Szczęśniak (do 19 września).