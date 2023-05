Bulwersujące rekolekcje w Toruniu. Prokuratura tłumaczy się z decyzji

Sprawą zajęli się miejscowi radni, którzy złożyli zawiadomienie do prokuratury w ramach czterech paragrafów kodeksu karnego: dotyczących obrazy uczuć religijnych, prezentowania treści pornograficznych osobom poniżej 15 roku życia, publicznego prezentowania treści pornograficznych oraz znęcania się nad osobami pozostającymi w zależności w stosunku do sprawcy. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył także Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.