Bulwersująca sprawa. Pracodawca zostawił Oksanę na ulicy

Stan Ukrainki, którą polski pracodawca zostawił z wylewem na ławce, jest tragiczny. Kobieta leży sparaliżowana w szpitalu. Jeśli nie zdobędzie pieniędzy na leczenie, będzie odesłana na Ukrainę.

Oksana przyjechała z Ukrainy do Polski z siostrą. Od jakiegoś czasu pracowała na czarno w firmie zajmującej się dystrybucją warzyw i owoców w Środzie Wielkopolskiej. Mieszkała w budynku przyzakładowym. Pewnego dnia dostała wylewu. Tuż przy zakładzie znalazła ją siostra. Błagała o pomoc pracowników, oni zaalarmowali pracodawcę Jędrzeja C. Nikt nie wezwał pogotowia.

Właściciel firmy również nie wezwał pomocy. Zabrał kobietę do samochodu. Nie pojechał z nią jednak do szpitala tylko zostawił na przystanku autobusowym. Następnie powiadomił policjantów, że znalazł nietrzeźwą osobę.

- Poprosił żebyśmy nie mówiły, że go znamy, żebyśmy powiedziały, że on nam tylko pomógł – mówiła Natalia, siostra Oksany.

"Pracodawca zawiadomiony prośbą o pomoc zwlekał z reakcją, w końcu po 2 godzinach kluczenia (jak relacjonują znajomi Oksany) odwiózł ją do pobliskiego miasteczka. Myślicie że do szpitala? Sparaliżowaną już Oksanę przeniesiono do auta, potem wywleczono z samochodu i położono na ławce przy ulicy. Potem wezwano Policję, z powodu rzekomego znalezienia osoby pijanej na ulicy" - tak konsul pisał o dramacie Oksany.