Bułgaria: Służby wydaliły duchownych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Rosja żąda wyjaśnień

Sprawę skomentowała również rosyjska ambasador w Bułgarii. Eleonora Mitrofanowa relacjonowała w czwartek w Telewizji Rossija, że duchowni "zostali wezwani na nabożeństwo migracyjne, gdzie powiedziano im, że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Bułgarii i muszą dzisiaj opuścić kraj. Według dyplomatki mieli zostać zabrani samochodami do swoich domów, aby mogli zabrać swoje rzeczy, następnie zawieziono ich do kościoła, a następnie do granicy z Serbią" – opowiedział ambasador.