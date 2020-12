Budżet UE. Krzysztof Szczerski komentuje słowa Gowina: "Tylko opinie premiera odzwierciedlają polskie stanowisko"

Szczerski w rozmowie z Polską Agencją Prasową odniósł się do słów wicepremiera Jarosława Gowina, który w czwartek w Brukseli przekonywał, że możliwy jest kompromis w sprawie budżetu UE i mechanizmu warunkowości.

- Uważam, że w interesie wszystkich Europejczyków jest znalezienie dobrego kompromisu. (...) Taki kompromis jest możliwy, nawet jeżeli nie w formie otwarcia na nowo dyskusji nad kształtem tego rozporządzenia, to w postaci wiążących deklaracji interpretacyjnych - powiedział wówczas Gowin.

Budżet UE. Krzysztof Szczerski: "To jest zadanie premiera"

Szczerski zaznaczył jednocześnie, że prezydent otrzymuje "raporty od premiera na temat stanu negocjacji i tak powinno pozostać". - To jest zadanie premiera, który jest członkiem Rady Europejskiej i jakiekolwiek - także moje - komunikaty nie powinny dzisiaj padać. Musimy zachować w tych negocjacjach dyscyplinę - powiedział prezydencki minister.

Zdaniem Szczerskiego, "jedyną ścieżką, która może doprowadzić do konsensusu w tych negocjacjach, musi być ścieżka traktatowa". - Nie jest możliwy konsensus poza Traktami. Wszystko, co się w Traktatach zawiera, co zostało już przez Polskę przyjęte, gdy akceptowaliśmy unijne Traktaty w tym Traktat Lizboński, jest polem konsensu" - oświadczył.