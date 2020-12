Budżet UE. Przez polskie weto studenci nie wyjadą na Erasmusa?

Jeśli państwa członkowskie nie wypracują porozumienia na przyszłe lata, trzeba będzie wypłacać pieniądze w ramach prowizorium budżetowego, co oznacza, że będą one wypłacane z miesiąca na miesiąc. Z kolei na program Erasmus środki trzeba planować z dużym wyprzedzeniem.

Budżet UE. Weto dotknie polskich studentów

Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw budżetu Balas Ujvari poinformował jednak, że polskie weto uniemożliwia dalsze finansowanie programu. - To oznacza, że od 1 stycznia będziemy mogli podejmować nowe zobowiązania finansowe w bardzo ograniczonym obszarze. Edukacja, a co za tym idzie także Erasmus, niestety się w to nie wlicza - powiedział.