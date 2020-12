Budżet UE. Adam Bodnar pisze do premiera ws. weta

W liście do szefa rządu RPO przekonuje, że "zagrożenie dostępu do środków unijnych stało się bardziej realne niż kiedykolwiek". - Weto rządu może całkowicie zamknąć do nich drogę. Zablokowanie przyjęcia przez Unię budżetu wieloletniego oraz funduszu odbudowy nie jest alternatywą. A premier zapowiadał, że planowany podział środków z obu instrumentów jest bardzo korzystny dla Polski. Przyrównywał je nawet do Planu Marshalla. - przypomniał Adam Bodnar.