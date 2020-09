Budżet obywatelski w Katowicach przegłosowany. Zobacz jakie projekty zostaną zrealizowane

To była już siódma edycja budżetu obywatelskiegow stolicy województwa śląskiego. Tym razem do podziału było około 17 mln złotych. Zgłoszono 415 wniosków, których realizacja kosztowałaby prawie 90 mln złotych. Po weryfikacji do głosowania dopuszczono rekordowe 319 projektów. Do realizacji wybrano 122 zarówno ogólnomiejskie, jak i lokalne.