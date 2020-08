Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej. Pierwszy dzień prac i pusto...

Następnego dnia w mediach społecznościowych furorę robią zdjęcia, zrobione ok. południa we wtorek. W miejscu konferencji nie ma żywej duszy. A po maszynach ani widu, ani słychu. Według internautów wpisuje się to w realizację planów "hucznych" obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W 2017 roku minister Michał Dworczyk prosił o trzymanie kciuków za rozpoczynającą się właśnie budowę muzeum, co do dziś bezlitośnie jest mu wypominane. Bezlitośnie, ale w pełni zasłużenie - bo budowa przez lata nie została w ogóle zaczęta.