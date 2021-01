Budka: O odejściu Joanny Muchy dowiedziałem się z mediów

Przejście Joanny Muchy do ruchu Szymona Hołowni było dla wszystkich zaskoczeniem. Posłanka spędziła w szeregach Platformy Obywatelskiej 17 lat. Swoje przejście do Polski 2050 ogłosiła w środę 20 stycznia.

- Mam bardzo dobre doświadczenie z ostatniego klubu i to jest kwestia rozmowy. Natomiast przed czym przestrzegam – otóż najgorzej co może być w każdym ugrupowaniu to to, że ktoś zaczyna, zamiast wewnątrz, rozmawiać na zewnątrz dużo pracy przed nami, ale ja zawsze mówię, że to przecież mamy wspólne wartości, jeśli komuś się coś nie podoba to drzwi gabinetu są otwarte – powiedział przewodniczący PO.