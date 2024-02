Buda ujawnia maile Gawkowskiego. "Niegospodarność na ćwierć miliona"

"Panie Premierze, byliśmy z Marcinem Horałą z kontrolą w Centralnym Ośrodku Informatyki. Paskudnie to wygląda. Mamy pana maile. Wyraził Pan zgodę na zatrudnienie Pani Marii Thun, a kolejnego dnia - po telefonie Donalda Tuska - zgodził się Pan na jej odwołanie. 250 tys. będzie musiało być wypłacone. Nepotyzm to najlepsze co mogło się okazać w tej sprawie. Ale jest gorzej, niegospodarność na ćwierć miliona." - napisał na portalu X Buda, odpowiadając na wpis Gawkowskiego.