Brytyjscy eksperci alarmują. Chodzi o halloweenowe dynie

Jak wyjaśniają eksperci, jeże spędzają jesień i wczesną zimę, budując rezerwy tłuszczu do hibernacji, i jeśli będą się opierać na łatwo dostępnym jedzeniu, jakim są wyrzucane dynie, może to powodować u nich rozstrój żołądka i biegunkę, bo nie są do nich przyzwyczajone, a to z kolei powoduje, że osłabione zwierzęta mogą nie przetrwać zimowej hibernacji.