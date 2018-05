Brytyjczyk skazany za relacjonowanie procesu muzułmanów. Korwin-Mikke oferuje wsparcie

Brytyjski dziennikarz i aktywista Tommy Robinson został aresztowany za nagrywanie materiału o muzułmańskich gwałcicielach. W obronie działacza na ulice brytyjskich miast wyszły tysiące ludzi. Do protestujących miał dołączyć także szef partii Wolność Janusz Korwin-Mikke.

Robinson został aresztowany za to, że stał przed budynkiem sądu relacjonując na żywo przebieg procesu muzułmańskich gwałcicieli, którzy zmuszali do seksu dzieci. Założyciel Angielskiej Ligi Obrony został aresztowany zarzutem zakłócania spokoju i skazany na 13 miesięcy więzienia. Cały proces trwał dobę.

Wyrok wywołał falę oburzenia w Wielkiej Brytanii. Petycję o uwolnienie Robinsona podpisało już prawie 300 tys. osób. Tysiące Anglików gromadziło się na ulicach miast, a kilkaset osób przybyło pod siedzibę premiera przy Downing Street w Londynie. Do protestujących dołączy Janusz Korwin-Mikke, który zapowiedział, że przyleci do Anglii.

- Za parę godzin lecę do Londynu. Po tym, co tam się dzieje, czuję się jak przed podróżą do ZSRS w 1936 roku. A wypowiedź p.Teresy May, że dzieci nie należą już do rodziców... Tak: "D...kracja to rządy osłów prowadzonych przez hieny". Zatem: uwaga na hieny! - napisał na Twitterze prezes partii Wolność.