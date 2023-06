Brytyjczycy wznowili śledztwo ws. zaginionej 17 lat temu Polki

- Zwracam się bezpośrednio z apelem do mieszkańców Leicester, a w szczególności do polskiej społeczności, aby jej przedstawiciele zgłosili się, jeśli mają jakieś informacje, które mogłyby nam pomóc. To, co wiecie, może okazać się nieistotne, ale równie dobrze może to być informacja, która doprowadzi nas do Małgorzaty. Czy coś słyszałeś? Coś wiesz? Wszelkie szczegóły, które jesteś w stanie podać, mogą mieć ogromne znaczenie - zakończyła starsza inspektor.