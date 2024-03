Brytyjczycy demaskują działanie kremlowskich szpiegów

"Financial Times" ocenił, że praktycznie niemożliwe jest ocenienie skuteczności nowych metod rosyjskich służb wywiadowczych. Dziennik przyznaje jednocześnie, przypominając o niedawnym przechwyceniu przez Rosjan rozmowy niemieckich dowódców wojskowych, że "niemal każdego tygodnia" wychodzą na jaw nowe tajne operacje. Pokazuje to, "jak rosyjskie agencje wywiadowcze przeniknęły do Europy od czasu, gdy Moskwa rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę" - dodał "FT".