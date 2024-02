Brutalny napad w Warszawie. Jest areszt dla podejrzanego

Jak się okazało, kobieta została napadnięta, a następnie zgwałcona. "Fakt" ustalił, że poszkodowana kobieta pochodzi z Ukrainy. Kobieta miała wracać do domu około godz. 5 nad ranem, kiedy nagle zamaskowany mężczyzna zaszedł ją od tyłu i przystawił nóż do szyi. Zaciągnął kobietę w jedną z bram, gdzie doszło do gwałtu i duszenia.