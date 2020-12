Brutalny napad na szkołę w Nigerii. Władze nie wiedzą, ilu uczniów zostało uprowadzonych

Dramat uczniów rozegrał się w piątek wieczorem w szkole w Kankara w Nigerii . CNN dotarło do 13-letniego ucznia, któremu w ostatniej chwili udało się uciec przed napastnikami.

Hassan Abdul-Bashir leżał w łóżku w piątkowy wieczór, kiedy to rozpoczęły się strzały. 13-latkowi, tak jak pozostałym uczniom, kazano wyjść na zewnątrz. Kiedy chłopiec zobaczył, co dzieje się przed akademikiem zdecydował, że spróbuje uciec i zaczął biec. Uciekł i ukrył się najpierw pod zepsutym autobusem, a następnie w pobliżu ogrodzenia szkoły.

Nigeria. Uciekali przez okno, boso. Byle dalej od napastników

Napastnicy, którzy wkroczyli do szkoły w Nigerii, okradali uczniów. Przeszukiwali ich rzeczy prywatne, zabierali pieniądze i przedmioty należące do dzieci.

Wiele osób słysząc, co się dzieje, podjęło decyzję o ucieczce. – Udaliśmy się do ogrodzenia, weszliśmy na nie i zeskoczyliśmy – relacjonował Musa Adamu, jeden z uczniów. – Odgłosy wystrzałów były coraz głośniejsze, biegliśmy w różnych kierunkach, do lasu. Większość z nas nie miała butów, ale biegliśmy dalej, aż się zmęczyliśmy, a dźwięk wystrzałów stał się cichszy.