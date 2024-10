Brutalne zachowanie znajomego. Kobieta musiała uciekać

Zarzut uszkodzenia mienia i groźba kary więzienia

34-letni mieszkaniec gminy Żerków (woj. wielkopolskie) usłyszał zarzut uszkodzenia mienia poprzez spowodowanie pożaru. Podejrzany przyznał się do winy, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Prokurator nałożył na niego zakaz zbliżania się do poszkodowanej kobiety oraz dozór policji.