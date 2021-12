Brutalne zabójstwo nad jeziorem Zelwa. Sprawca usłyszał wyrok po 21 latach

Zabił swojego kolegę. Powodem zgubiony nóż

Do dramatycznych wydarzeń doszło latem 2000 r. Grupa mężczyzn piła alkohol przy ognisku nad jeziorem Zelwa koło Sejn. W pewnej chwili jeden z nich został zaatakowany przez resztę. Kompani przywiązali go do drzewa, a następnie zaczęli bić kijem. Ostatecznie zadali mu dwa ciosy nożem w serce.