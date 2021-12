Dwa ciała przy autostradzie A1. Są wyniki sekcji zwłok

Dwa ciała przy autostradzie A1. Mężczyzn szukała rodzina

Do odnalezienia zwłok mężczyzn doszło w czwartek. Policja szybko ustaliła, że ofiary to 20-letni mieszkaniec Gliwic oraz 21-latek z Tarnowskich Gór. Śledztwo rozpoczęło się od zgłoszenia matki młodszego z mężczyzn, która przekazała policji, że jej syn nie wrócił na noc do domu, mimo wcześniejszych zapowiedzi.