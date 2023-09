Brutalne represje wobec Poczobuta. Mamy stanowisko MSZ

Więzień polityczny Andrzej Poczobut został pozbawiony dostępu do leków na serce, które powinien przyjmować każdego dnia. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi został bezpodstawne wtrącony do karnej celi na pół roku. O jego dramatycznej sytuacji i zagrożeniu dla jego życia mówił WP jego ojciec Stanisław Poczobut. Administracja kolonii nie dopuszcza do Polaka adwokata i uniemożliwia mu prowadzenie korespondencji. Poczobutowi odebrano również prawo do kontaktowania się z bliskimi.