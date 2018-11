Brutalne morderstwo w Koziegłowach. Wiadomo, kto jest sprawcą

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku i miejscowa Komenda Powiatowa Policji ustaliły sprawców zabójstwa Stefana T. Mężczyzna zaginął we wrześniu 2016 roku. Jego trzem oprawcom, którzy czekają w areszcie na rozprawę, grozi dożywocie.

Do domu w gminie Pokrzywnica, w którym zaginiony mieszkał z dwójką znajomych, siłą wtargnęło dwóch mężczyzn - Arkadiusz Z. i Ariel T. Poźniej dołączył do nich trzeci - Daniel G. Nieproszeni goście zaczęli szarpać i wyzywać Stefana T.

Tam przy użyciu paska do spodni i sznurka przywiązali go w pasie i zaciągnęli do pobliskiego lasu. Nie wiadomo, w którym momencie zmarł. Ciało pokrzywdzonego ukryli w błotnistym rowie. Sprawcy wrócili do domu Stefana T. i zatarli ślady swojej obecności.