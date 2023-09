Brutalne morderstwo Ulmów. Światowe media o historii polskich męczenników

W korespondencji agencji Reutera, opublikowanej m.in. przez CNN i "Jerusalem Post", cytowany jest list papieża Franciszka, w którym zezwala on, "by odtąd czcigodni Słudzy Boży, Józef i Wiktoria Ulma, małżonkowie wraz z ich siedmiorgiem dzieci, którzy bez lęku złożyli ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do braci oraz przyjęli do swojego domu tych, którzy cierpieli prześladowanie, obdarzeni byli tytułem błogosławionych".