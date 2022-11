Brutalne groźby Erdogana. "Wytępimy ich wszystkich"

- Atakujemy terrorystów od paru dni naszymi samolotami, artylerią i bronią palną. Jeśli Bóg pozwoli, wytępimy ich wszystkich tak szybko, jak to możliwe - groził we wtorek Recep Erdogan. W ten sposób prezydent Turcji odniósł się do działań tamtejszych sił wobec Kurdów. Ankara od kilku dni prowadzi - jak sama określa - "atak odwetowy" w północnej Syrii i Iraku.