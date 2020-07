Bruksela. Walka o potężne pieniądze. Wiktor Orban szczerze o łamaniu praworządności

- Zgadzamy się co do tego, że praworządność jest podstawą funkcjonowania w Unii. Więc jak ktoś nie przestrzega tych zasad, to powinien natychmiast opuścić UE. I tu jest zgoda w 100 proc., powinien wyjść z UE, ale nie powinien być karany finansowo - mówił na marginesie szczytu Wiktor Orban. Problem w tym, że Węgry są objęte unijną procedurą z art. 7 traktatu o UE - za łamanie zasad praworządności właśnie.