Bruksela ogłosiła. Kraje Unii Europejskiej dołączają do nowego sojuszu

Politico poinformowało, że Włochy wyślą okręt wojenny, a Francja rozważa wysłanie swojego niszczyciela. Część państw ma już teraz w pobliżu cieśniny Bab-al Mandab swoje okręty, które zdążyły już uczestniczyć w swoistej przygrywce do operacji i teraz formalnie do niej przystąpią. W przypadku Amerykanów są to niszczyciele USS Carney (DDG 64) i USS Mason (DDG 87). Francuzi mają na Morzu Czerwonym fregatę Languedoc. Poza tym, jak podaje portal Konflikty.pl, na wodach Zatoki Adeńskiej, niedaleko południowego wejścia do cieśniny, znajduje się lotniskowiec USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) z eskortą w postaci jednego krążownika i dwóch niszczycieli.