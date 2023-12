Działo się, gdy byłeś w pracy. Riposta dla USA: Morze Czerwone waszym cmentarzem

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek rano w miejscowości Czechy w powiecie krakowskim, w gminie Słomniki. Samochód z trzema osobami wpadł do rzeki. Jak poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły, do wypadku doszło rano na drodze wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Czechy. Samochód osobowy wypadł z drogi i wpadł od rzeki Szreniawy. - Dwie osoby opuściły pojazd i nie wymagają opieki medycznej, trzecia została wyciągnięta przez strażaków - przekazał rzecznik. Podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, niestety zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Ofiara śmiertelna wypadku to mężczyzna w wieku 62 lat.