Strasburg. Donald Tusk spotkał się z Ewą Kopacz na zapleczu Parlamentu Europejskiego?

"Na zapleczu Parlamentu Europejskiego doszło do spotkania Tusk- Kopacz" - napisała na Twitterze Beata Mazurek. - Na sali plenarnej rzeczywiście się spotkaliśmy - przyznała Ewa Kopacz na konferencji prasowej PO w Strasburgu. Nie podała jednak żadnych szczegółów.

"Według naszych informacji dzisiaj na zapleczu PE doszło do ok. 20 minutowego spotkania Tusk- Kopacz. Jeśli to prawda, drżyj, Grzegorzu Schetyno" - stwierdza we wpisie na Twitterze była rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.