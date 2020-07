Bruksela debatuje nad rezultatami szczytu UE. Praworządność ponownie na tapecie rozmów

Z projektu rezolucji PE - do którego dotarło RMF FM - wynika, że europosłowie domagają się skutecznego mechanizmu wiążącego przestrzegania prawa z wypłatami unijnych pieniędzy. Miałby on się opierać na tzw. zasadzie odwróconej większości kwalifikowanej. Sprowadza się on do tego, że potrzebna jest większość nie do przyjęcia wniosku, lecz do tego aby go odrzucić. To pomysł Komisji Europejskiej z 2018 roku.