Brudziński o zatrzymaniu Frasyniuka. Przypomina sprawę Barbary Blidy

Szef MSWiA pochwalił postawę funkcjonariuszy policji, którzy "porządnie i rzetelnie wykonali swoją pracę" mimo "histerii" mediów. Na antenie radiowej Trójki Brudziński skrytykował również działanie służb przy zatrzymaniu Barbary Blidy, twierdząc, że założenie kajdanek bywa konieczne.

- Dziękuję zarówno tym funkcjonariuszom, którzy w lipcu musieli zderzyć się z happeningiem Frasyniuka, który w sposób oczywisty naruszał obowiązujące w Polsce prawo, a przede wszystkim naruszał integralność cielesną policjantów - powiedział, nawiązując do zatrzymania Frasyniuka podczas miesięcznicy smoleńskiej w czerwcu.

Znacznie większe emocje wzbudziła jednak interwencja policji, do której doszło w środę. Wówczas funkcjonariusze wkroczyli do domu opozycjonisty o godzinie 6 rano i wyprowadzili go w kajdankach. Brudziński stwierdził, że policjanci muszą przestrzegać służbowych procedur. Jako tragiczny przykład sytuacji, w której funkcjonariusze postępują wbrew przepisom, przywołał zatrzymanie Barbary Blidy.