Brudny biznes w rozkwicie. Młode Rosjanki sprzedają dziewictwo na potęgę

Rosyjskie media społecznościowe pełne są tajnych grup, w których głównie nieletnie dziewczęta oferują swoje dziewictwo bogatym biznesmenom za odpowiednie wynagrodzenie. "Prawo pierwszej nocy" otrzymuje ten, która da najwięcej. Zjawisko to, już stało się czymś powszechnym i ciągle zyskuje na popularności.

Ogromne zainteresowanie sprzedażą dziewictwa młodych Rosjanek sprawiło, że wytworzyły się grupy wyspecjalizowanych sutenerów, którzy budują bazy "dostępnych dziewic" (są wcześniej rekrutowane na zamkniętych grupach w rosyjskich mediach społecznościowych, jak np. "Bad Girls Club"), które przedstawiają bogatym biznesmenom, zainteresowanym ich ofertami. ceny wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

"Szukam dziewicy poniżej 19. roku życia (...). Musi być bystra, ładna i sympatyczna. Każde miasto w Rosji. Opłacamy bilety do Moskwy i z powrotem. Wyjazdy na 1-2 dni. Dziewczyny muszą być w typie tych na załączonych zdjęciach".

Tacy sutenerzy w przeciągu miesiąca sprzedają średnio ok. 10 dziewic, co pozwala im zarobić ok. 300 tysięcy rubli (17,5 tys. zł).