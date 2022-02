Brudne się nie liczą

Będzie ciężko. One ważą po 50 kg, Michał – jakieś 120. Bogusia z trudem przekręca masywne ciało, Ola podkłada folię. OK, teraz drugi bok. Zamykają mu szczękę. W zakładzie pogrzebowym jeszcze go wyszykują, ale niechże jakoś wygląda już teraz. Wózek podstawiony równo z łóżkiem. Trzeba zawinąć ciało w folię jak cukierek i przenieść. Na trzy.