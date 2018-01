Bronisław Komorowski kręci głową na kłopoty w opozycji. "Powinna mieć świetnie ułożone karty"

- Kaczyński mógł sobie pozwolić na taki pstryczek w nos opozycji - stwierdził Bronisław Komorowski. Były prezydent ubolewał nad podzielonymi zdaniami opozycji ws. aborcji. - Na Boga, w sytuacji tak dramatycznej, tak trudnej, nie fundujcie sobie podziałów na tle światopoglądowym - zaapelował. I ocenił, w pewien sposób pozytywnie, rekonstrukcję rządu.

- Jest co krytykować, ale trzeba pamiętać o tym, że mają koledzy przeciwnika dysponującego ogromną siłą - powiedział Bronisław Komorowski w TVN24. Były prezydent ubolewał nad trudną sytuacją opozycji po środowych głosowaniach w Sejmie.

- Partie opozycyjne powinny mieć świetnie ułożone karty - przyznał, komentując odrzucenie projektu liberalizującego prawo do aborcji. Sprawa podzieliła parlamentarzystów. Ostatecznie z PO wyrzucono 3 polityków, a w Nowoczesnej posypały się kary . - Trudno mi krytykować opozycję, skoro jest bita z każdej strony, choć zasługuje na to - stwierdził.

Prezydent uznał, że partie sprzeciwiające się PiS nie powinny "tak się podzielić, tak się skonfliktować". I był tym zdumiony. - Na Boga, w sytuacji tak dramatycznej, tak trudnej, nie fundujcie sobie podziałów na tle światopoglądowym - zaapelował. I poradził, by opozycja "okopała się na pozycji obrońców zawartego kompromisu".

- Trzeba było rządzących z tymi kwestiami zostawić sam na sam i nich tam się dzielą i biorą za to odpowiedzialność - uznał. Ale to się nie udało. - To prawica PIS-owska zaczęła odchodzić od kompromisu aborcyjnego - zauważył.