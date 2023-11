Bronisław Komorowski bezlitosny dla PiS. Mocne słowa przed posiedzeniem Sejmu

- To byłby objaw już taki skrajny, antydemokratyczny - odpowiedział Marek Suski dla Polskiego Radia zapytany o to, co by się stało, gdyby nowa koalicja sejmowa zablokowała Elżbietę Witek. - Niby z jakiej racji mamy zmieniać kandydata? Myśmy nie wyznaczali opozycji, kto ma być ich przedstawicielem, nawet jeśli nam się nie podobał - powiedział - dodał.